Боротьба за борщ: Google назвав українську страву російською

Росія вчергове намагається привласнити собі українські національні страви. Цього разу під прицілом опинився український борщ. Його помітили у списку "традиційних російських страв" від проєкту Google Arts & Culture.

Творці переліку зазначили, що у 20 столітті "цей простий і ситний суп став основною стравою в меню кафе від Хабаровська до Бреста".

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За твердженням авторів проєкту, існують різні рецепти борщу, зокрема:

український із тертим салом і часником ,

, по-московськи з різними видами м'яса – беконом, сосисками та вареною яловичиною (за описом страва більше нагадує солянку, аніж борщ),

по-флотськи з червоним перцем і копченою свининою.

З плином часу в рецептах з'явилися нові інгредієнти, які замінили борщівник, а назва "борщ" стала збірною для різних супів із кислим смаком,

– мовиться на сайті.

Цікаво, що Росія також привласнила собі шашлик, млинці, окрошку, гречану кашу, пельмені, сирники, олів'є, вінегрет і бефстроганов.

Позиція Мінкульту України

Очільник Мінкульту України Олександр Ткаченко у телеграмі наголосив, що борщ – етнічна українська страва. Він заявив, що Росія знов видає бажане за дійсне.

Привласнювати території, минуле, етноси – в дусі кремлівців вже понад сотні років. Як відомо, Міністерство культури та інформаційної політики протистоїть всім фейкам про "досягнення" росіян, коли вони намагаються в нас їх вкрасти,

– підкреслив Ткаченко.

Він додав, що саме тому, "культуру приготування українського борщу" подали на розгляд, як нематеріальну спадщину ЮНЕСКО. На думку Ткаченка, скільки інтернет-сторінок з рекламою борщу не створюй, все одно російським він не буде.

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