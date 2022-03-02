Google заблокувала в Google Play в Європі додатки, пов'язані з RT та Sputnik

Компанія Google заблокувала у GooglePlay мобільні додатки, підключені до російських пропагандистських ресурсів. Мовиться про RT та Sputnik.

Напередодні росіяни почали масово скаржитися на проблеми з оплатою через Apple Pay та Google Pay. При чому – як через турнікети та термінали, так і у касах.

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Google проти російської агресії

Компанія заборонила російським державним ЗМІ розміщувати рекламу у своїх сервісах. Крім цього, зупиняється й монетизація таких ресурсів.

Google Maps призупиняє показ живого трафіку та популярних місць в Україні. Завдяки цьому ворог не зможе відстежувати дорожній рух онлайн та місця, де базуються нашій захисники.

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