Google заблокувала в Google Play в Європі додатки, пов'язані з RT та Sputnik
2 березня 2022 , 07:59Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Компанія Google заблокувала у GooglePlay мобільні додатки, підключені до російських пропагандистських ресурсів. Мовиться про RT та Sputnik.
Напередодні росіяни почали масово скаржитися на проблеми з оплатою через Apple Pay та Google Pay. При чому – як через турнікети та термінали, так і у касах.
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Google проти російської агресії
- Компанія заборонила російським державним ЗМІ розміщувати рекламу у своїх сервісах. Крім цього, зупиняється й монетизація таких ресурсів.
- Google Maps призупиняє показ живого трафіку та популярних місць в Україні. Завдяки цьому ворог не зможе відстежувати дорожній рух онлайн та місця, де базуються нашій захисники.
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