Семеро дітей заблукали в горах під час спуску з Говерли
Джерело:ДСНС
У Карпатах заблукали дев'ятеро туристів. З них семеро були дітьми.
Інцидент трапився, коли туристи спускались з Говерли. Наприкінці травня подібний випадок трапився на горі Дземброня.
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Що відомо про туристів, які заблукали, спускаючись з Говерли
Туристи не зорієнтувалися на місцевості та потребували допомоги надзвичайників,
– розповіли в ДСНС.
Рятувальники знайшли туристів та супроводжували їх до однієї із навчально-спортивних баз. Звідти діти та дорослі попрямували до місця, де зупинились.
Як не заблукати в горах
Державна служба України з надзвичайних ситуацій пояснила, що перед походом в гори радить туристам встановити мобільний застосунок "Порятунок в горах", у якому можна:
- зареєструвати туристичну мандрівку;
- повідомити гірські пошуково-рятувальні підрозділи ДСНС України про загрозу життю чи здоров'ю.
Окрім того, повідомлення від застосунку вмикають координати місця вашого перебування. Насамперед рятувальники радять надіслати повідомлення, щоб вони змогли швидше знайти вас в горах.
Проте рятувальники попереджали, що не можна згортати вікно застосунку під час визначення координат.
Якщо екран смартфона вимкнеться раніше, ніж буде визначено координати – розблокуйте його. Визначення координат відновиться. За неможливості визначити координати чи надіслати повідомлення оцініть ситуацію та визначте місце зі сприятливішими умовами. Дістаньтеся телефон і спробуйте ще раз. Оптимальні умови для проходження радіосигналу – на відкритій місцевості,
– пояснили рятувальники.
Також у ДСНС традиційно закликають перед походом в гори обов'язково ознайомитися з маршрутом та підготуватися до походу.