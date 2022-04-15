Гордий і охайний Харків 80 років не бачив знущань, які зараз завдає йому Росія, – Зеленський

Харків розвивався та продовжував бути охайним містом протягом 80 років. Проте з початком російського вторгнення, у місто прийшли такі ж руйнування, як були у Другій світовій війні.

Президент Володимир Зеленський 14 квітня вкрай емоційно засудив знищення мирного міста. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

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Питання полягає в безглуздості дій Росії

Глава держави акцентував на тому, що Росія зараз знищує все, що нібито прийшла захищати. Проте йому й незрозуміло, чому війська цієї держави роблять такі жахливі злочини.

Гордий і охайний Харків 80 років не бачив знущань, які зараз принесла йому Росія. Для чого його руйнувати? Чого можна досягти спаленням Харкова? Що мажуть дати Росії руйнування на Салтівці чи площі Свободи?

– запитав президент.

Він додав, що це вже не риторичні питання. Радше питання про те, наскільки безглузде вторгнення Росії.

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