Приїхав на побачення, а потрапив за ґрати: у Росії заарештували військовослужбовця зі США

Минулого тижня у Росії затримали американського військового. Він прибув до Владивостоку на романтичну зустріч із жінкою. Там його заарештували нібито за крадіжку.

У США уже офіційно підтвердили затримання військового. Старший сержант Гордон Блек самостійно прибув у Росію із Південної Кореї, де дислокувалася його частина.

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Військовослужбовець прибув до Росії без дозволу керівництва

Гордон Блек закінчив свою службу у Південній Кореї та мав повертатися додому.

На шляху до США він вирішив здійснити попутну поїздку до Владивостоку. Там чоловік мав зустрітися із жінкою, з якою мав романтичні стосунки.

Про поїздку до Росії військовослужбовець своєму керівництву не повідомляв.

Солдата звинувачують у "крадіжці"

Затримали Гордона Блека у четвер, 2 травня. Наразі він перебуває у СІЗО.

Речниця армії США Синтія О. Сміт повідомила, що військового затримали "за звинуваченням у злочинних діях". Затримання підтвердив радник Білого дому Джон Кірбі, але деталей він не повідомив, пише "Укрінформ".

Втім попередньо Блека звинувачують нібито у крадіжці у жінки. Достеменно невідомо, чи це та сама жінку, до якої приїхав чоловік.

"Російська Федерація повідомила Держдепартамент США про кримінальне затримання відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини", – зазначила речниця.

У США "глибоко стурбовані" затриманням свого військовослужбовця у Росії

Голова комітету закордонних справ Майкл Маккол сказав, що він "глибоко стурбований" повідомленням про затримання солдата.

Путін має довгу історію тримання американських громадян у заручниках. Попередження всім американцям – Державний департамент США сказав, що подорожувати до Росії небезпечно,

– радить Маккол.

Поточні рекомендації Держдепартаменту США обмежують поїздки громадян до Росії. Міноборони США також обмежило поїздки для персоналу Пентагону.

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