Приїхав на побачення, а потрапив за ґрати: у Росії заарештували військовослужбовця зі США
Джерело:NBC News
Минулого тижня у Росії затримали американського військового. Він прибув до Владивостоку на романтичну зустріч із жінкою. Там його заарештували нібито за крадіжку.
У США уже офіційно підтвердили затримання військового. Старший сержант Гордон Блек самостійно прибув у Росію із Південної Кореї, де дислокувалася його частина.
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Військовослужбовець прибув до Росії без дозволу керівництва
Гордон Блек закінчив свою службу у Південній Кореї та мав повертатися додому.
На шляху до США він вирішив здійснити попутну поїздку до Владивостоку. Там чоловік мав зустрітися із жінкою, з якою мав романтичні стосунки.
Про поїздку до Росії військовослужбовець своєму керівництву не повідомляв.
Солдата звинувачують у "крадіжці"
Затримали Гордона Блека у четвер, 2 травня. Наразі він перебуває у СІЗО.
Речниця армії США Синтія О. Сміт повідомила, що військового затримали "за звинуваченням у злочинних діях". Затримання підтвердив радник Білого дому Джон Кірбі, але деталей він не повідомив, пише "Укрінформ".
Втім попередньо Блека звинувачують нібито у крадіжці у жінки. Достеменно невідомо, чи це та сама жінку, до якої приїхав чоловік.
"Російська Федерація повідомила Держдепартамент США про кримінальне затримання відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини", – зазначила речниця.
У США "глибоко стурбовані" затриманням свого військовослужбовця у Росії
Голова комітету закордонних справ Майкл Маккол сказав, що він "глибоко стурбований" повідомленням про затримання солдата.
Путін має довгу історію тримання американських громадян у заручниках. Попередження всім американцям – Державний департамент США сказав, що подорожувати до Росії небезпечно,
– радить Маккол.
Поточні рекомендації Держдепартаменту США обмежують поїздки громадян до Росії. Міноборони США також обмежило поїздки для персоналу Пентагону.
Арешти американців у Росії почастішали
- У США звертають увагу, що затримання їхніх громадян у Росії почастішали, оскільки відносини між країнами впали до рівня холодної війни.
- Так, нещодавно у Росії затримали американського журналіста Евана Гершковича. Його звинуватили у "шпигунстві".
- А у 2022 році росіяни заарештували американську баскетболістку Бріттні Грайнер. Її звинувачували у зберіганні картриджі для електронних сигарет, у яких було заборонене в Росії гашишне масло. Наприкінці 2022 року її обміняли на "збройного барона" Віктора Бута.
- Ще з 2018 року за ґратами у Росії перебуває морський піхотинець Пол Вілан. Його мали обміняти разом із Бріттні Грайнер, але Росія в обміні відмовила.
- Втім не лише арештами американських громадян обходиться Росія. У квітні там заарештували рахунки найбільшого банку США.