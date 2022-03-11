Горе для комуніста: США вводять санкції проти Зюганова

Від підлого нападу на Україну постраждають не лише "прості росіяни". Схуднуть гаманці та поменшає можливостей і в еліти окупантів.

Незабаром усім росіянам доведеться насолоджуватися перебуванням на рідних безкраїх просторах, де немає нічого іноземного, а отже, немає нічого взагалі. Еліті окупантів теж не вдасться жити звичним життям – санкції зачеплять і їх.

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Санкції проти Зюганова

Як би це фантастично не звучало, але лідер російських комуністів Геннадій Зюганов любив користуватися благами капіталізму. Що ж, тепер йому доведеться проявляти хист будувати комунізм на практиці.

Мінфін США повідомив про те, що вводить санкції проти Геннадія Зюганова. Тож тепер йому доведеться забути про розкіш Заходу та набирати армію союзників, щоб зайняти місце в якомога більшій кількості черг за продуктами, які виникнуть в Росії вже найближчим часом.

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