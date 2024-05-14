На горі Хом'як заблукав 10-річний хлопчик: він сам зателефонував рятувальникам
Джерело:ДСНС Франківщини
У Карпатах загубився 10-річний хлопчик. Він сам звернувся по допомогу до рятувальників.
Хлопчик разом з мамою та іншими учасниками групи здійснювали підйом на гору Хомяк. Хлопчик хотів якнайскоріше підкорити вершину і в один момент зрозумів, що відбився від групи й заблукав.
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Рятувальники встановили зв'язок із хлопчиком
Десятирічний Андрій не розгубився й зателефонував на номер 112. Рятувальники встановили координати хлопчика та підтримували з ним зв’язок телефоном. Водночас вони йшли до місця події. Також рятувальники встановили зв’язок з мамою хлопчика, яку за допомогою телефонного зв’язку направили до сина.
Рятувальники супроводили групу туристів (двох дорослих та трьох дітей) до підніжжя гори, а також провели роз’яснювальну роботу та надали рекомендації щодо правил поведінки під час походів в гори.
Зверніть увагу! Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області наголошує: вирушаючи в туристичний похід з дітьми, старайтеся завжди тримати їх в полі зору.
Також вони радять одягати дітей в яскравий кольоровий одяг та дати дитині заряджений телефон, рюкзак з харчами та водою, а також свисток.
Водночас важливо також визначити порядок дій у випадку виникнення небезпечної ситуації.
Раніше схожий випадок був на Львівщині
- На Заході України зберігається значна сніголавинна небезпека. У горах на Львівщині заблукав підліток. Тим часом в Івано-Франківській області туристів шукали по пояс у снігу. На щастя, обійшлося без жертв.
- У ДСНС розповіли, що повідомлення про загубленого підлітка надійшло до них 5 лютого 2023 року о 15:12. 13-річний львів'янин, підіймаючись на лижах канатно-бугельним підіймачем, зійшов з траси у селі Славське Стрийського району на горі Тростян.
- Телефонного зв'язку з дитиною не було. На щастя, вже о 16:30 його знайшли гірські рятувальники. Допомога медиків не знадобилася.