На горі Хом'як заблукав 10-річний хлопчик: він сам зателефонував рятувальникам

У Карпатах загубився 10-річний хлопчик. Він сам звернувся по допомогу до рятувальників.

Хлопчик разом з мамою та іншими учасниками групи здійснювали підйом на гору Хомяк. Хлопчик хотів якнайскоріше підкорити вершину і в один момент зрозумів, що відбився від групи й заблукав.

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Рятувальники встановили зв'язок із хлопчиком

Десятирічний Андрій не розгубився й зателефонував на номер 112. Рятувальники встановили координати хлопчика та підтримували з ним зв’язок телефоном. Водночас вони йшли до місця події. Також рятувальники встановили зв’язок з мамою хлопчика, яку за допомогою телефонного зв’язку направили до сина.

Рятувальники супроводили групу туристів (двох дорослих та трьох дітей) до підніжжя гори, а також провели роз’яснювальну роботу та надали рекомендації щодо правил поведінки під час походів в гори.

Зверніть увагу! Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області наголошує: вирушаючи в туристичний похід з дітьми, старайтеся завжди тримати їх в полі зору.

Також вони радять одягати дітей в яскравий кольоровий одяг та дати дитині заряджений телефон, рюкзак з харчами та водою, а також свисток.

Водночас важливо також визначити порядок дій у випадку виникнення небезпечної ситуації.

Раніше схожий випадок був на Львівщині