Гори російських трупів: омбудсменка назвала регіони з найгіршою екологічною ситуацією

Росія втратила вже понад 15 тисяч військових від початку вторгнення в Україну. Держава-агресорка не забирає їхні тіла й провокує у нашій країні екологічну катастрофу.

На цьому 24 березня наголосила омбудсменка Людмила Денісова. Вона пояснила, в яких регіонах екологічна ситуація наразі найскладніша.

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Росія не хоче вивозити тіла своїх військових

Людмила Денісова пояснила, що тіла убитих солдатів не забирають, зокрема, із Сумщини. Їхні трупи розкладаються, виділяють отруту та становлять велику загрозу для екології регіону. Росія відмовляється вивозити вбитих солдатів й не визнає свої втрати.

Тіла росіян без документів та розпізнавальних знаків залишаються на українській землі й становлять велику екологічну загрозу,

– попередила посадовиця.

Вона додала, що Сумська ОВА замовила 10 рефрижераторів, щоб зберігати трупи. Втім, їх досі не вдалося доставити, адже залізниця – заблокована. Наразі знайдені тіла росіян пакують у поліетиленові пакети й так їх зберігають.

Крім цього, у Тростянці, що також у Сумській області, російські загарбники поставили блокпост на кладовищі. Ховати там нікого не дозволяють.

Токсична небезпека на Чернігівщині

Непроста ситуація й у селищі Седнів, що на Чернігівщині. Там також величезна кількість тіл загиблих росіян. Для того, щоб їх знищити, окупанти надумали використати обладнання крохмального заводу для ліквідації трупів.

Людмила Денісова пояснила, що це наражає місцевих мешканців на токсичну небезпеку. Все тому, що для виготовлення крохмалю застосовують температури близько 130 градусів й нижче. Це – вкрай мало для знищення людського тіла. При неповному згоранні виділяється багато чадного й вуглекислого газів, аміаку та інших шкідливих речовин.

Заклик до Червоного Хреста

Омбудсменка наголосила, що все це грубо порушує права українців на безпечне для життя та здоров'я довкілля. Вона закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста застосувати усі можливі важелі впливу на Росію, щоб країна-агресорка вивезла з української території тіла своїх солдатів й не утилізовувала трупи в негуманні способи й такі, що шкодять екології.

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