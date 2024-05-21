Приватні будинки у вогні, є потерпілі: в ОВА розповіли про нічний терор ворога по Харкову
У Харкові у результаті падання уламків "Шахедів" спалахнули пожежі. Постраждали 3 мешканців, ще одна людина постраждала вранці, коли окупанти завдали ракетного удару.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов станом на ранок 21 травня. Він уточнив, що пожежі стались у кількох місцях.
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"Уламки ворожих "шахедів" зафіксовано в чотирьох локаціях", – написав Синєгубов.
За його словами, о 2:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватні будинки та гараж.
Постраждали 3 людини (61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки). У всіх трьох гостра реакція на стрес.
Наслідки нічного обстрілу Харкова / Фото Олега Синєгубова
Уламки дрона спричинили пожежі / Фото Олега Синєгубова
Нічний терор Харкова
Ще два удари припали на дорожнє покриття та тротуар приватного сектору. Постраждалих немає.
Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, виникла пожежа.
Крім того, о 7:05 внаслідок ворожих ракетних обстрілів по об'єкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний чоловік.
За словаи Синєгубова, огляд місць влучень і ліквідація наслідків тривають.