Горить 10 тисяч квадратних метрів: ДСНС показало кадри з ТРЦ у Кременчуці

Росіяни завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці. Будівля охоплена вогнем, є багато загиблих та постраждалих.

Російські окупанти продовжують атакувати мирних українців. Вони спрямували ракети на ТРЦ у Кременчуці. де було багато людей.

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Наслідки ракетного обстрілу ТРЦ