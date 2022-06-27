Горить 10 тисяч квадратних метрів: ДСНС показало кадри з ТРЦ у Кременчуці
27 червня 2022 , 18:03Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Росіяни завдали ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці. Будівля охоплена вогнем, є багато загиблих та постраждалих.
Російські окупанти продовжують атакувати мирних українців. Вони спрямували ракети на ТРЦ у Кременчуці. де було багато людей.
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Наслідки ракетного обстрілу ТРЦ