Будівля розташована за 452 кілометри від автодороги М-05 "Київ-Одеса". Станом на 11:10 вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів.

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На щастя, жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. На місці працює 84 пожежники, вони залучили 22 одиниці техніки Державної служби надзвичайних ситуацій. Вогонь намагаються ліквідувати.

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Станом на 11:29 пожежникам вдалося локалізувати вогонь.

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