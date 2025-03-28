28 березня, 22:38
Горить готельно-ресторанний комплекс та багатоповерхівка: жахливі наслідки удару по Дніпру
Російська армія ввечері 28 березня атакувала Дніпро "Шахедами". Внаслідок цього у місті горить готельно-ресторанний комплекс та багатоповерхівка.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
До теми Відійдіть від вікон і закінчуйте лити сльози за відомим рестораном, – мер Дніпра
Які наслідки атаки по Дніпру 28 березня
Сергій Лисак розповів, що внаслідок ворожої атаки 28 березня масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Також зайнялися багатоповерхівка та приватні будинки.
Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь,
– написав посадовець.