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28 березня, 22:38
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Горить готельно-ресторанний комплекс та багатоповерхівка: жахливі наслідки удару по Дніпру

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 28 березня атакувала Дніпро "Шахедами". Внаслідок цього у місті горить готельно-ресторанний комплекс та багатоповерхівка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Які наслідки атаки по Дніпру 28 березня

Сергій Лисак розповів, що внаслідок ворожої атаки 28 березня масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Також зайнялися багатоповерхівка та приватні будинки.

Усюди працюють рятувальники. Приборкують вогонь,
– написав посадовець.