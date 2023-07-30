Біля Нідерландів спалахнуло судно з майже 4 тисячами BMW: вітер лише допомагав пожежі

Біля Нідерландів спалахнула потужна пожежа на вантажному судні Fremantle Highway. Рятувальні бригади вже піднялися на борт, щоб розпочати підготовку до його буксирування.

Про це повідомили у Департаменті громадських робіт. Ще 29 липня урядове відомство заявляло про неможливість буксирування судна через південно-західний вітер, через який дим може пройти над буксирами.

Проте сьогодні дим, що йде з судна, "значно зменшився", і, як наслідок, його тепер можна переміщати. Суховантаж перебуває у стабільному положенні, "досі є неушкодженим нижче від ватерлінії й не нахиляється".

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Судно повинні відбуксувати

Два буксири відвезуть судно Fremantle Highway Фрімантлським шосе в тимчасове місце, за 16 кілометрів на північ від островів Схірмонніког і Амеланд. Операція відбуватиметься зі швидкістю близько 5,5 кілометрів на годину.



Судно везло майже 4 тисячі авто / Фото Берегової охорони Нідерландів

Це місце обрали тому, що воно розміщене на більшій відстані від судноплавного руху. Судно також буде краще захищеним, якщо погода погіршиться.

Наразі воно досі перебуває на півночі від Терсхеллінга.



Судно рухалося до входу в Суецький канал / Фото Kustwacht

Наразі не можна точно сказати, коли суховантаж прибуде до місця тимчасової стоянки. Зокрема, це залежить від погодних умов, розвитку диму, течій і припливів.

Під час буксирування буде здійснюватися постійний моніторинг, зокрема, стабільності судна,

– повідомили в національному управлінні водними ресурсами Rijkswaterstaat.

Після того, як судно опиниться на новому місці, фахівці проведуть огляд, щоб зрозуміти, як діяти далі. Заплановано, що Fremantle Highway врешті-решт відбуксирують до порту. Проте поки невідомо, до якого саме.

В ніч з вівторка на середу на борту судна, яке прямувало з Бремергафена в Німеччині до входу в Суецький канал, Порт-Саїда в Єгипті, сталася пожежа. За даними японської судноплавної компанії K-Line, на борту перевозили 3783 автомобілі. Переважно це були німецькі BMW. 23 членів екіпажу евакуювали, один з них загинув.