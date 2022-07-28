Пожежа в Одеському порту не пов'язана з обстрілами: її вже загасили

На одному з причалів Одеського торговельного порту сталася пожежа. З'ясувалося, що вона не пов'язана з ворожими обстрілами.

На Одеському порту горів причал з пиломатеріалами. Рятувальники швидко загасили пожежу. Постраждалих немає. Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук 28 липня.

До теми В Одеському порту спалахнула пожежа

Пожежа не пов'язана з обстрілами

Вночі на території Одеського морського торговельного порту сталася пожежа, яка була швидко та вчасно ліквідована рятувальниками. Жодним чином вона не пов'язана з ворожими обстрілами. Попередньо, сталося загоряння пиломатеріалів на одному з причалів,

– розповів Братчук.

В ефірі телеканалу "Рада" він додав, що рятувальники гасили вогонь 1,5 – 2 години. Сергій Братчук припустив, що пожежа могла статися через спекотну погоду, але слід дочекатися офіційного повідомлення від ДСНС.

Речник ОВА закликав місцевих бути обережними й дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо у спекотні дні.

Раніше окупанти атакували Одеський порт

Зранку 23 липня росіяни обстріляли ракетами Одеський морський порт. Вони намагалися поцілити в сховище зерна, але росіянам це не вдалося.

Спочатку росія відхрещувалася від атаки. Але згодом представниця ворожого мзс марія захарова визнала, що за ударом стоїть саме країна-агресорка.

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