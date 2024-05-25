Горять лакофарбові вироби, весь ТЦ у вогні, – Харківська прокуратура про удар по "Епіцентру"

Російські загарбники атакували Харків, під ударом опинився місцевий торгівельний центр. Внаслідок вибуху відбулася сильна пожежа.

Було влучання авіаційним боєприпасом УМПБ Д-30 по торгівельному центру. Про це в етері телемарафону розповів речник Харківської міської прокуратури Дмитро Чубенко.

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Які масштаби наслідків внаслідок удару по ТЦ

Дмитро Чубенко розповів, що внаслідок вибуху відбулася сильна пожежа. У торгівельному центрі загорілися лакофарбові вироби, деревина, також спалахнула обшивка магазину та товари, які були розташовані всередині.

Через це виник сильний їдкий дим, який укутав весь величезний торгівельний центр, внаслідок чого, на жаль, ймовірно кількість загиблих та поранених буде збільшуватися,

– розповів він.

Тобто від самого вибуху постраждали люди, є загиблі, зокрема й пожежа посилила наслідки цього воєнного злочину. За його словами, наразі готуються до дуже серйозних наслідків.

За попередніми даними, вже зараз співробітниками ДСНС відбувається гасіння пожежі, зсередини витягнуто два тіла, один з них є співробітником ТЦ. Водночас правоохоронці вилучили сервери з камер спостереження.

Речник Харківської міської прокуратури наголосив, що це необхідно задля того, аби з'ясувати, яка кількість людей перебувала всередині. Він зауважив, що через пожежу тіла загиблих можуть бути сильно понівеченими.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.