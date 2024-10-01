Гості перебувають на карантині, перш ніж зустрітись з Путіним, іноді тижнями, – The Atlantic

Попри те, що російський диктатор Путін тримає особисте життя в таємниці, журналісти оприлюднили нову інформацію про його найближче оточення. Зокрема "сюрреалістичні" схеми, якими Путін намагається "захистити" себе.

Подробиці пише The Atlantic. Видання посилається на розслідування Центру "Досьє" – російської опозиційнї медіагрупи.

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Автор звіту Ілля Різдвяний описав "сюрреалістичні" схеми, які використовує Путін для захисту свого особистого життя. Ідеться, що офіційно визнані діти Путіна від першого шлюбу жтивуть під вигаданими іменами.

Путін маніакально боїться померти

По палацу Путіна родичі пересуваються лише автомобілями. Гості ж мають бути на карантині перед зустріччю з ним. Адже Путін любить життя і одержимий ідеєю безсмертя.

У жовтні 2024 року йому виповниться 72 роки. тоді як середня тривалість життя чоловіків у Росії становить 67 років.

МОЗ Росії вимагає від науково-дослідних інститутів звітів про розробки в галузі боротьби з сенсорними та когнітивними розладами. Крім того, вони вивчають методи боротьби з клітинним старінням, остеопорозом та спробами зміцнити імунну систему.

"Одержимість президента конфіденційністю можна частково пояснити тим, скільки зараз росіяни знають про особисте життя його улюбленого диктатора Йосипа Сталіна", – ідеться у статті.