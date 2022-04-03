Гостомель звільнили, "Мрію" відбудуємо: емоційне відео від українських захисників

Українські герої продовжують гнати окупантів з нашої землі. Ворогу не вдалося досягнути своїх цілей, а подвиги наших захисників вже розлетілися цілим світом.

Російські окупанти, які атакували аеродром у Гостомелі, знищили літак "Мрія". Тепер поблизу немає жодного окупанта, а в майбутньому Україна знову зможе похизуватися найбільшим літаком у світі.

Читайте також Обстріл Хмельниччини, повне звільнення Київщини від ворога: основне за 38 день війни

Відео від ЗСУ

Наші герої зняли натхненне відео на фоні знищеної "Мрії". Ворог завдав нам багато збитків, але після перемоги ми обов'язково все відбудуємо та будемо процвітати.

ЗСУ на фоні "Мрії": відео

Дивіться також – Модернізована російська техніка закінчилася, – Жданов