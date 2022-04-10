Гостював у Путіна 24 лютого: від влади відсторонили проросійського прем'єра Пакистану

Пакистанського прем'єр-міністра Імран Хана відсторонили від влади. Річ у тім, що він відвідував Путіна напередодні повномасштабної атаки на Україну.

Слід зауважити, що політик раніше відзначився відверто проросійськими поглядами. Парламент Пакистану 9 квітня висловив йому недовіру.

До теми "Розчарований такою поведінкою": Берлусконі розкритикував свого друга Путіна за звірства в Бучі

Приїхав на поклін до Кремля

Хан прибув із візитом до Москви 23 лютого. Тобто тоді, коли відносини Росії із країнами Заходу вже були дуже загострені через можливе вторгнення.

А ось другий день його поїздки припав якраз на 24 лютого. Російські війська тоді розпочали повномасштабне вторгнення на територію України та обстрілювали українські міста ракетами.

Кидався звинуваченнями в бік США

Хан раніше багато разів казав, що його хочуть усунути від влади опозиційні партії. Мовляв, вони співпрацюють для цього з іншими державами.

Зокрема, він натякав, що до цього прикладають руку США, яким нібито не подобається його дружба з Росією і Китаєм. При цьому Імран Хан не надавав жодних доказів своїх слів. Американська влада на це відреагувала досить різко й назвала заяви "не обґрунтованими вигадками".

Також скандальний пакистанець критикував адміністрацію президента США Джорджа Буша-молодшого за її "війну проти терору". Тобто всі кроки країни, які робилися, щоб мінімізувати небезпеку тероризму у світі.

Розвідка США – Путіну потрібна хоч якась перемога: дивіться відео

Хан став першим прем'єр-міністром в історії Пакистану, відстороненим від влади за допомогою вотуму недовіри у парламенті. Він був не своєму посту з 2018 року.