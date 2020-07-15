Фонд державного майна провів аукціон з продажу готелю "Дніпро", розташованого у центрі Києва. За понад 1 мільярд гривень готель на 186 номерів купила компанія "Смартленд". Приватизацію закладу прокоментував Володимир Зеленський, заявивши, що виручена сума перевищила всі очікування.

ФДМ України провів аукціон з продажу 100% пакета акцій готелю "Дніпро", пише 24 канал.

Читайте також У Харкові продають найбільший завод спецтехніки для авіації та космосу: названо початкову суму

Його продали за 1 мільярд 111 мільйонів 111 тисяч 222, 22 гривні.

Фонд вів онлайн-трансляцію аукціону. Стартова ціна становила 80 мільйонів 923 тисяч 400 гривень. Тобто вдалося виручити майже у 14 разів більше, ніж планували.

Аукціон проходив у три етапи. Переможцем стало ТОВ "Смартленд". Компанія запропонувала на 111,11 гривні більше, ніж ТОВ "Інвестиційна українська група".

Реакція Володимира Зеленського на продаж готелю

Ціна перевищила всі очікування, сягнувши 1 мільярда 111 мільйонів гривень,

– повідомив президент у телеграмі.

Зеленський привітав усіх причетних до продажу готелю, заявивши що приватизація – чудовий спосіб залучення інвестицій у країну.

"Переможцю торгів – новому власнику готелю "Дніпро" – бажаю, щоб ця чудова будівля в центрі Києва виправдала його інвестиції, принесла прибуток і стала справжньою окрасою столиці", – додав президент.

За його словами, всі гроші будуть спрямовані до державного бюджету.



Готель "Дніпро" купило ТОВ "Смартленд" / Скриншот з відео

Зверніть увагу В Україні планують змінити процедуру приватизації: що пропонується