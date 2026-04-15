Військовий Сухаревський чесно сказав, чи готові країни Балтії до російського вторгнення

У Європі знову обговорюють ризик атаки Росії на країни східного флангу НАТО, зокрема через Сувальський коридор або Естонію. Загроза може виглядати не як класичне вторгнення, а як гібридна операція з дуже швидким розвитком подій.

Герой України, заступник командувача ОК "Схід" та екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу оцінив, чи готові країни Балтії до такого удару. Він пояснив, чому тут усе залежить не лише від ресурсів Росії, а й від того, як саме буде розіграний сценарій.

Готовність країн Балтії до нападу Росії

Сухаревський не став прогнозувати, чи Росія справді піде на удар по країнах Балтії, але сказав прямо, що такий сценарій можливий. Те, що російська армія застрягла в Україні, саме по собі не означає, що вона не здатна спробувати іншу операцію, якщо поставить собі таку мету. Небезпека тут не лише в повномасштабному вторгненні, а й у гібридному сценарії, коли все може початися з керованої кризи, а вже дуже швидко перейти в іншу фазу із застосуванням зброї, дронів і підготовлених груп.

При великому бажанні можна зробити багато чого. У них вистачить ресурсу для того, щоби це зробити. Це залежить від мети і від тієї задачі, які вони перед собою ставлять,

– наголосив Сухаревський.

Якщо метою буде паралізувати європейські країни, партнерів України і відрізати допомогу, такий варіант він теж вважає реальним.

До уваги! Країни Балтії готуються до можливого гібридного сценарію з боку Росії, а не лише до прямого вторгнення. Серед ризиків називають провокації із залученням російськомовного населення, спробу створити привід для втручання і сценарій на кшталт "Народної Республіки Нарви".

Із позитивного Сухаревський відзначив, що на північному напрямку вже намагаються впроваджувати український досвід. Але далі все залежить від того, який саме сценарій буде розіграний, як спрацює п'ята стаття НАТО, як швидко підніметься авіація і чи буде союзна підтримка.

Чи готові вони? Повністю готової країни, я принаймні скептично ставлюсь до такого виразу, мабуть, немає,

– сказав він.

Тому, за його словами, партнерам треба готуватися не до одного варіанту, а одразу до різних сценаріїв – від повномасштабного вторгнення до гібридного. Саме під це і потрібно розробляти свої доктрини.

Що відомо про загрози Росії для країн Балтії?