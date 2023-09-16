Чи готове НАТО на компроміси з Кремлем: у Кабміні відповіли словами пісні Кароль

Україна продовжує протистояти російській агресії. У Кабміні прокоментували, чи можуть в НАТО піти на компроміс з Росією, щоб завершити війну, розв'язану Кремлем.

В ефірі телемарафону віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, чи може Альянс піти на компроміси з країною-агресоркою. Щоб додати певної яскравості своїй відповіді, вона процитувала пісню української співачки Тіну Кароль.

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Чи піде НАТО на компроміс з Росією

За її словами, такі розмови не ведуться. Ані на офіційному рівні, ані "в кімнатах, де України немає за столом".

Така дискусія є ознакою слабкості і як співає одна з українських співачок, Тіна Кароль: "здатись ти завжди встигнеш". Це не та річ, яку взагалі треба планувати... Такі заяви не є частиною будь-якої офіційної позиції,

– зазначила Стефанішина.

За її словами, мовиться винятково про перемогу України та розбудову сильнішої, потужнішої та безпекової організації.

Раніше Ольга Стефанішина давала прогнози щодо того, коли Україна буде готова до вступу до ЄС та НАТО. За її словами, членами Альянсу ми станемо швидше.

Коли Україна може долучитися до НАТО

Своїми думками вона поділилася в інтерв'ю "Голосу Америки". За її словами, наша держава буде готова стати членом ЄС у найближчі 2 роки. Водночас слід розуміти, що визначатиме політичні рамки перебіг війни.

Я вважаю, що 2 років нам буде достатньо для повної готовності й в момент, коли завершиться війна, ми зробимо в 10 разів більше, ніж ми робимо зараз, щоб це рішення було ухвалене,

– наголосила віцепрем'єр-міністерка.

За словами Стефанішиної, в Україні працюють над шляхом до вступу в НАТО. Правда, це питання залежить не лише від нашої держави. Це політичне рішення.

Водночас вона вважає, що Україна стане членом НАТО швидше, ніж долучиться до ЄС. А все тому, що після нашої перемоги Альянс прагнутиме мати у себе державу з однією з найсильніших армій. Країну, яка буде гарантом безпеки для Європи.