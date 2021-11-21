Готові перекрити дорогу: 6 сіл на Буковині залишились без газу

Діти перебувають на дистанційному навчання не через карантинні обмеження, а холод, з яким аж ніяк не можуть впоратись у школі. У селі Банилів немає газу.

Діти навчаються вдома через холод

Попри те, що у селі Банилів велика школа на тисячу діток, – всі вимушені перебувати на дистанційному навчанні. Жителі села шоковані. Не знають, чого чекати далі. Адже зима на порозі.

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Схожа ситуація ще у п'яти сусідніх селах Чернівецької області. Через відсутність газу та подачі тепла півтори тисячі дітей не відвідують садочок та не ходять у школу.

У нас 1000 учнів не відвідують школу, понад 300 діток не ходять у садочок, крім того, ситуація з COVID-19 серйозна. Холод у будинках, і це, на нашу думку, – диверсія щодо нашої громади,

– переконаний голова Банилівської ОТГ Василь Соломко.

Стабільної подачі газу у шести населених пунктах немає впродовж півтора року. Влітку 2020 року повінь пошкодила газопровід. І досі регіональна влада не спромоглася його відновити.

Тож, обурені жителі Банилівської громади та сусідніх сіл вкотре прийшли під сільську раду. Вони вже не просять, а вимагають – дати тепло у заклади та домівки.

У кого є піч, то хоч якось може обігріти хату, та чимало селян після підключення газу повикидали старі печі, а на їх місце встановили котли. Облдержадміністрація та Облгаз між собою перекидають відповідальність.

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Чому сели залишились без газу

ОДА не провела необхідні роботи за виділені після повеневі кошти, а газовики не можуть взятись зварювати труби без укріплювальних робіт. І лише у кінці жовтня вдалося нарешті провести тендер на виконання відновлювальних робіт.

Зі слів чиновників, спеціальну трубу вартістю понад 1 мільйон гривень уже виготовляють на заводі.

Думаю, у грудні газ буде відновлений у ці села, де його нема. Будуть перемовини з Облгазом про тимчасове відновлення газопостачання у населені пункти,

– підкреслив директор обласного департаменту капітального будівництва Микола Гладюк.

В іншому ж випадку обурені люди готові перекривати трасу, аби їх нарешті почули.