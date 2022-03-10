Готовий до нової зустрічі та такого формату переговорів, щоб зупинити війну в Україні, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з представником РФ Сергієм Лавровим за поседеництва МЗС Туреччини. Український дипломат наголосив, що готовий до таких зустрічей заради миру в нашій державі.

Кулеба під час брифінгу наголосив, що не можна зупинити війну, якщо країна, яка здійснила напад, немає бажання цього робити, повідомляє 24 канал.

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Він додав, що Україна не здалася, не здається, і не здасться.

Ми готові до дипломатії, ми шукаємо дипломатичні рішення. Але поки їх немає, ми будемо самовіддано, жертвуючи собою, захищати наших людей від російської агресії,

– заявив Дмитро Кулеба.

Міністр МЗС України сподівається, що формат, який відбувся 10 березня, матиме продовження.

"Я готовий до того, якщо російська сторона погодиться на предметну серйозну розмови, а не повторення розповсюджених пропагандистських штампів та наративів про Україну", – відповів Кулеба.

За його словами, все, що потрібно сьогодні – це розмова без кліше.

Коли РФ буде готова до такої розмови, я також буду готовий. Ми зробимо все для миру та порятунку життя наших громадян,

– підсумував Кулеба.

До слова, на переговорах 10 березня Дмитро Кулеба поговорив з представником держави-агресорки про напад Росії, воєнні злочини та цілеспрямовані обстріли путінськими військами цивільних об’єктів в українських містах, внаслідок яких гинуть мирні люди, зокрема, діти.

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