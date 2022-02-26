Готовність українців зламала сценарій окупанта, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що готовність українців їх хоробрість та солідарність зламали сценарій окупації країни .

Про це Президент заявив під час брифінгу ввечері 26 лютого, повідомляє 24 канал.

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Наша солідарність один з одним і хоробрість. Світ побачив, українці сильні, могутні, українці на своїй рідній землі і нікому ніколи її не віддадуть. І ніколи її не зрадять,

– заявив Зеленський.

Та додав, що не дивно, що саме у таких людей завжди друзі потужніші, ніж вороги.



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