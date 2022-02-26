Готовність українців зламала сценарій окупанта, – Зеленський
26 лютого 2022 , 19:26Читать новость на русском
Володимир Зеленський заявив, що готовність українців їх хоробрість та солідарність зламали сценарій окупації країни .
Про це Президент заявив під час брифінгу ввечері 26 лютого, повідомляє 24 канал.
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Наша солідарність один з одним і хоробрість. Світ побачив, українці сильні, могутні, українці на своїй рідній землі і нікому ніколи її не віддадуть. І ніколи її не зрадять,
– заявив Зеленський.
Та додав, що не дивно, що саме у таких людей завжди друзі потужніші, ніж вороги.
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