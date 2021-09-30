Готували диверсії: СБУ виявила схрони бойовиків з арсеналами

Працівники Служби безпеки запобігли диверсіям на лінії розмежування. На Донеччині та Луганщині вони виявили два схрони бойовиків, де був велетенський арсенал.

Ці схованки облаштували учасники диверсійно-розвідувальних груп окупантів.

До теми Завербовані злочинці: російські окупанти продовжують бездумно вбивати вдома

Один з тайників був за кілька кілометрів від лінії розмежування

На Луганщині тайник облаштували у лісосмузі – всього за кілька кілометрів від лінії розмежування. У ньому знайшли 126 тротилових шашок, засоби ініціації вибухів та 29 гранат.

У Донецькій області схрон був неподалік Маріуполя. Зброю та вибухівку знайшли під землею.

Що було у схованці найманців:

3 цинкові короби з набоями до зенітних установок;

майже кілограм тротилу;

5 протитанкових і протипіхотних мін;

18 бойових гранат;

60 стрічок з набоями до великокаліберних кулеметів;

автомат Калашникова;

мінометну міну;

понад 3 тисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру.

Один зі схронів був поблизу Маріуполя / Фото СБУ

Найманці могли готувати диверсії / Фото СБУ

Бойовики проводять штабні навчання на окупованих територіях

Зазначимо, що тим часом на окупованій території російські найманці нарощують бойову готовність. Вони проводять мобілізаційні штабні навчання, до яких залучили і цивільні сили, і резервістів. "Залік" прийматимуть у бойовиків 4 – 8 жовтня. Звісно все відбувається під наглядом інструкторів з держави-агресорки.