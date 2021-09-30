Готували диверсії: СБУ виявила схрони бойовиків з арсеналами
Джерело:СБУ
Працівники Служби безпеки запобігли диверсіям на лінії розмежування. На Донеччині та Луганщині вони виявили два схрони бойовиків, де був велетенський арсенал.
Ці схованки облаштували учасники диверсійно-розвідувальних груп окупантів.
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Один з тайників був за кілька кілометрів від лінії розмежування
На Луганщині тайник облаштували у лісосмузі – всього за кілька кілометрів від лінії розмежування. У ньому знайшли 126 тротилових шашок, засоби ініціації вибухів та 29 гранат.
У Донецькій області схрон був неподалік Маріуполя. Зброю та вибухівку знайшли під землею.
Що було у схованці найманців:
- 3 цинкові короби з набоями до зенітних установок;
- майже кілограм тротилу;
- 5 протитанкових і протипіхотних мін;
- 18 бойових гранат;
- 60 стрічок з набоями до великокаліберних кулеметів;
- автомат Калашникова;
- мінометну міну;
- понад 3 тисячі набоїв до стрілецької зброї різного калібру.
Бойовики проводять штабні навчання на окупованих територіях
Зазначимо, що тим часом на окупованій території російські найманці нарощують бойову готовність. Вони проводять мобілізаційні штабні навчання, до яких залучили і цивільні сили, і резервістів. "Залік" прийматимуть у бойовиків 4 – 8 жовтня. Звісно все відбувається під наглядом інструкторів з держави-агресорки.