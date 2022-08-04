Готувалися до наступу: артилеристи ефектно знищили купу техніки та живої сили окупантів

4 серпня 2022 , 11:46
Читать новость на русском

Джерело:

Сухопутні війська ЗС України

У Харківській області артилерія 45-ї бригади ЗСУ вдарила по колоні російської техніки, коли ворог намагався наступати.

Відео опублікували бійці 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

Увага ЗСУ відбили декілька наступів окупантів: карта бойових дій станом на 4 серпня

На просторах Харківщини аеророзвідкою зафіксовано висування значної кількості ворожої техніки та особового складу з метою наступу на наші позиції. Внаслідок вдалого корегування вогню з повітря техніку росіян знищено,
– йдеться у повідомленні. 

Що треба знати про 45 ОАБр

45-та окрема артилерійська бригада — підрозділ Ракетних військ та артилерії Сухопутних військ Збройних сил України. Створений у 2014 р. у складі корпусу резерву.

Нагадаємо, воїни 45 ОАБр знищили мінометний підрозділ ворога.

Окрім того, у Чорнобаївці ЗСУ знищили пункт управління окупаційних військ.

Втрати ворога колосальні

  • Українські захисники від початку війни ліквідували 41 500 російських вояк. Лише за останню добу знищено 150 окупантів.
  • У Генштабі ЗСУ повідомляють, що найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу станом на 4 серпня: дивіться відео

 

 

Автор: Анастасія Лукашевська