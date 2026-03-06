Готував подвійний теракт у Києві: СБУ затримала іноземця, якого завербували росіяни

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту в Києві. Правоохоронцям вдалося затримати російського агента, який готував одразу два вибухи у столиці.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Читайте також Львів переходить на посилений режим безпеки: заходи СБУ охоплять все місто

Що планував зловмисник?

За інформацією СБУ, зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент, коли військовий підійде до машини.

Після прибуття на місце події екстрених служб також мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта за місцем проживання, коли він споряджав саморобний вибуховий пристрій мобільними телефонами для віддаленої активації,

– повідомили правоохоронці.

Відомо, що підготовкою теракту займався завербований росіянами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "швидкі заробітки" у телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування іноземець отримав від російського спецслужбіста інструкцію з виготовлення саморобних бомб з підручних засобів. Необхідні елементи для вибухівки він замовляв через сайти, а після завершення синтезу хімічних компонентів помістив їх у харчовий контейнер.

Підготовкою теракту займався різноробочий з Південного Кавказу / Фото: СБУ

За даними слідства, у темну пору доби підозрюваний мав прибути до місця, де був припаркований автомобіль, і встановити один вибуховий пристрій під капотом, а інший – поруч із машиною.

Під час обшуків у затриманого вилучили саморобну вибухівку та компоненти для її виготовлення, мобільний телефон із доказами контактів із представниками Росії, а також бойові гранати.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за статтею "Готування до терористичного акту". Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій іноземця за незаконне поводження з бойовими припасами та виготовлення вибухового пристрою.

Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.