Вже є точні дати підписання нових договорів щодо гарантій безпеки для України, – Зеленський

20 січня президент Зеленський звернувся до українців. Глава держави анонсував майбутні договори із країнами-партнерами у сфері безпеки та оборони.

Зеленський розповів, що він готується до проведення міжнародних заходів, які вже відбудуться наступного тижня. На них вирішуватиметься питання нових гарантій безпеки для України.

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Нові сильні угоди

За словами Зеленського, наразі триває підготовка нових двосторонніх угод із партнерами. Президент підкреслив, що вже у січні та лютому будуть відповідні результати.

Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи,

– заявив український лідер.

Внесок в оборону

Крім того, президент розповів, що Київ й надалі працює із ключовими союзниками щодо оборонної підтримки "зараз, цими тижнями й місяцями".

Будуть нові оборонні пакети,

– наголосив Зеленський, подякувавши усім друзям України, які розуміють, що порятунок життів не можна відкласти на потім.

Понад сотня боєзіткнень

Глава держави розказав, що за останню добу в Україні відбулася понад сотня інтенсивних боїв.

Найбільш жорстко – в Авдіївці, Марʼїнський напрямок – Красногорівка, Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Купʼянський напрямок наш, Херсонський напрямок – в Кринках,

– зазначив президент.

Зеленський зауважив, що Росію треба позбавити будь-яких ілюзій, що їй вдасться чогось досягти у цій війні.

Президент окремо відзначив воїнів, які бʼються на Півдні.

Зокрема, старший солдат Сергій Філоненко, 123-тя окрема бригада ТрО. Дякую за хоробрість! Головний сержант роти логістики 124-ї бригади тероборони Андрій Сучок. Дякую за значні бойові результати на Херсонщині! Солдат Олександр Плахотнюк, 38-й зенітний ракетний полк. Дякую за влучність під час відбиття ударів російських терористів по наших портах на Одещині.

Слава всім, чия сміливість та ефективність стає силою України – спільною силою нашого народу!

– звернувся український лідер.

Україна вже підписала першу угоду про гарантії безпеки

12 січня під час візиту британського прем'єра Ріші Сунака до Києва була підписана двостороння угода про гарантії безпеки для України. Вона розрахована на 10 років. Термін дії угоди можна продовжувати. Вона чинна до вступу України в НАТО.

Цей договір передбачає співпрацю Лондона і Києва у сфері оборони і безпеки. Британія ділитиметься розвідданими і допомагатиме з військовою підготовкою.

Також Британія зобов'язалася надати Україні військову допомогу у разі повторного наступу Росії.