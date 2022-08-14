Готуємось до активних тижнів, – Зеленський анонсував важливі події в другій половині серпня

Україна готується до дуже активних тижнів другої половини серпня. Тоді відбуватимуться різні переговори, зустрічі, Кримська платформа тощо.

Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. За його словами, вже триває робота над новими санкціями проти росії.

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Друга половина серпня буде активною

Зеленський розповів, що триває підготовка до дуже активних тижнів другої половини серпня – переговорів, зустрічей, Кримської платформи, нових звернень до закордонних спільнот, міжнародно-правової активності.

Цього тижня продовжу розширювати наші зв'язки з африканськими державами, з регіоном Латинської Америки. Завтра відбудуться важливі контакти на європейському рівні,

– зазначив президент.

Він додав, що днями також запланована церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які прибули працювати в Києві.

"Хоч у глобальній політиці зараз певна пауза – все ж таки серпень, але для України, для інтересів нашої держави жодних пауз не було, немає й не буде. Працюємо над новими санкціями проти росії й над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається", – заявив глава держави.

За його словами, дискусія про візові обмеження у Європі для власників російських паспортів щодня розширюється. До неї приєднуються нові держави та політики. Зрештою це має привести до відповідних рішень.

"Я вдячний нашим розвідникам, правоохоронцям, журналістам і всім, хто працює для встановлення повних даних про російських убивць. Україна та наші партнери отримують дедалі більше інформації про безпосередніх відповідальних за терор і катування, за так звану фільтрацію та депортацію наших людей, за мародерство", – зазначив Зеленський.

Президент підсумував, що всі ці нелюди обов’язково відповідатимуть.

Дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського:

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