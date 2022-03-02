Готуємось до оборони, бойовий дух дуже високий, – заступник голови КМДА
Українські військові та мешканці Києва готуються до оборони української столиці. В КМДА заявили, що всі згуртовані, а бойовий дух дуже високий.
Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
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"Нам може частково "бракувати" зброї, їжі, боєприпасів. Нам може "не вистачати" будь-чого, це я кажу в лапках. Але бойового духу в тероборони та кожного мешканця міста вистачає і його є з надлишком. Всі згуртувались, всі розуміють серйозність, проблем з цим немає", – заявив Поворозник.
Окрім цього, він додав, що комендантська година працює, місто фактично пусте. Жителі дослухаються до порад. Це допомагає затримувати диверсантів та контролювати ситуацію в місті.
Микола Поворозник в ефірі 24 каналу: дивіться відео
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