Удари по території Росії знищили частину її потенціалу, – Зеленський у зверненні

Президент України анонсував історичний тиждень. Володимир Зеленський нагадав, що вже за два дні розпочнуться перемовини про вступ нашої держави до ЄС. Крім того, глава держави наголосив на потребі у далекобійній зброї.

Свій вечірній виступ президент розпочав зі згадки про обстріл Харкова. Зеленський зазначив, що у місті вже відновлено енергопостачання, яке частково зникло після ударів російських бомб. Також він висловив співчуття рідним загиблого та 12 поранених внаслідок чергового терору країни – агресорки.

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Далекобійність зараз – це питання, коли закінчиться війна

Глава держави підкреслив, що українські міста щодня страждають від повітряних атак. Тому російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки ефективні.

Зеленський наголосив, що нещодавня згода від партнерів на удари по російській території – поблизу кордону – дала змогу знищити частину ворожого терористичного потенціалу.

Втім, зазначив політик, потрібно убезпечити людей і життя повністю, а не частково. А задля цього Україна потребує більше далекобійної зброї.

Президент запевнив, що триває робота із союзниками щодо постачання відповідного озброєння. Він висловив сподівання, що наступні тижні червня та першої половини липня будуть результативними.

Ми вже отримали рішення щодо нових "петріотів" для України й готуємо продовження, ми працюємо над постачанням іще систем ППО. І далекобійність зараз – це питання не лише про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. Що більше ми можемо, то швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру,

– заявив Зеленський.

Кількість підписантів комюніке Саміту миру зросла

Також президент повідомив, що протягом тижня до комюніке Саміту миру доєдналися ще шість учасників.

Буде ще більше підписів під комюніке – наша команда зараз працює над цим. І також поступово ми готуємо роботу в групах – за пунктами Формули миру. Наше завдання незмінне – вийти протягом найближчих місяців на спільний, глобальний шлях відновлення безпеки за кожним із пунктів Формули миру,

– розповів Зеленський.

Старт переговорів з ЄС

ЄС уже затвердив переговорну рамку для України, і 25 червня Україна очікує фактичного початку перемовин.

"Реально історичний тиждень. Десятиліття Україна саме до цього йшла, і цей результат – це особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно", – зазначив політик.