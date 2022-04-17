Готуємося, що Росія знову спробує взяти Київ, – військовий очільник столиці

Усе частіше є застереження щодо повторних спроб росіян захопити Київ. У столиці про це знають та потужно готуються.

Про це розповів голова військово-цивільної адміністрації Києва та генерал Микола Жирнов. За його словами, це є найгірший сценарій із можливих, але до нього теж варто бути готовим.

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Боронитимемо Київ до останньої краплі крові, – Жирнов

Військовий очільник столиці зазначив, що хоч ворог і зазнав збитків, Росія ще має великі ресурси як людські, так і технічні. Саме тому противнику потрібен час, щоб підготуватись, адже росіяни так і не відмовились від бажання захопити Київ і всю Україну.

Ворог поповнює свої втрати, накопичує ресурси та ремонтує техніку, готує її до застосування. Ми готуємося до всіх можливих сценаріїв і навіть до найгірших – до повторної спроби взяти Київ,

– наголосив Жирнов.

Він також додав, що помітно навіть, як змінилась риторика пропагандистів. Вони вже говорять про другу армію в Європі за чисельністю, з якою вже не так просто воювати, а отже, і захопити столицю.

"Для всіх українців Київ – це святе місце, яке ми будемо обороняти до останньої краплі крові та не віддамо на поталу ворогу!" – запевнив генерал.

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