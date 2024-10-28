На авіабазі "Оленья" знову збільшено кількість Ту-95МС: скільки зараз бортів споряджено ракетами

Ворог продовжує тренування бортів Ту-95МС. Російські війська постійно переміщають стратегічну авіацію й декілька бортів споряджено крилатими ракетами.

Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал Tracking. Також там опублікували нові супутникові знімки аеродрому "Оленья", передає 24 Канал.

Важливо Росіяни вперше за довгий час підняли Ту-95: що це за літаки та якими ракетами б'ють

Нові супутникові знімки аеродрому "Оленья"

Моніторинговий телеграм-канал повідомив, що ворог продовжує тренування бортів Ту-95МС. За останній тиждень відбулася низка передислокацій бортів:

25 жовтня – 1 борт з аеродрому "Українка" (Амурська область),

25 жовтня – 2 борти з аеродрому "Енгельс-2" (Саратовська область),

26 жовтня – 1 борт з "Енгельс-2".

Усі літаки стратегічної авіації перелетіли на авіабазу "Оленья". Відтак, на цьому летовищі нині перебуває 13 бортів Ту-95МС.



Літаки Ту-95МС на аеродромі "Оленья" / Фото Tracking



Літаки Ту-95МС на аеродромі "Оленья" / Фото Tracking

Водночас моніторинговий телеграм-канал наголошує, що загальна кількість бортів Ту-95МС на всіх летовищах не збільшилася, адже відбулася лише передислокація.

Станом на 12:00 28 жовтня на трьох російських летовищах є 18 одиниць Ту-95МС:

"Оленья" – 13 бортів Ту-95МС.

"Енгельс-2" — 2 борти Ту-95МС

"Дягілєво" — 3 борти Ту-95МС.

Разом з тим, попри навчання, щонайменше 12 бортів стратегічної авіації Ту-95МС можуть бути споряджені крилатими ракетами типу Х-101.