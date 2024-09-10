Британський генерал сказав, чи є ознаки того, що Путін готовий застосувати ядерку

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Владімір Путін неодноразово "брязкав ядерною зброєю", намагаючися підірвати західну підтримку нашої країни. Днями Кремль заявив про зміну ядерної доктрини через нинішні "загрози" з боку Заходу.

Генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен сказав 24 Каналу, навіщо Росія знову використовує тактику ядерного шантажу та чи є наразі ризик застосування ядерки.

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Чи розглядає Росія ядерний удар

Ядерний шантаж – це ще один спосіб Росії підірвати західну підтримку України. Кремль грає саме на страху партнерів перед ескалацією.

Як зазначив генерал-майор Великої Британії у відставці, зараз немає жодних ознак щодо підготовки до застосування росіянами ядерного озброєння.

Звісно, ми звертаємо увагу на індикатори та попередження. Проте наразі немає ані індикаторів, ані попереджень, що Росія переходить до такої позиції, де могла б навіть розглянути можливість цього (ядерного удару – 24 Канал),

– мовив Чепмен.

За його словами, ескалація може відбуватися у вісім способів, зокрема через зброю, цілі, мішені, географію, домени, риторику, масштаб, мобілізацію.

Зверніть увагу! У липні Головне управління розвідки України повідомило, що росіяни в окупованому Криму здійснили часткове відновлення об'єкта "Феодосія-13" – радянського складу ядерної зброї.

До слова, директор ЦРУ Білл Бернс вважав, що у 2022 році існував реальний ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні. Також стало відомо, що директор ЦРУ в листопаді 2022 року особисто зустрівся з головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сєргєєм Наришкіним й передав йому попередження від Джо Байдена, "щоб чітко пояснити, які будуть наслідки" в разі застосування ядерної зброї.

На думку радника голови ОПУ Михайла Подоляка, такі заяви можуть бути спробою виправдати повільне ухвалення рішень щодо надання зброї Україні та дозволу на удари по російській військовій інфраструктурі.