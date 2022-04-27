Готуються до 9 травня: на окупованих територіях Росія масово викрадає чоловіків призовного віку

За даними української розвідки, на тимчасово окупованих територіях російські окупанти проводять "фільтраційні" заходи та викрадають чоловіків призовного віку. Зокрема для того, щоб поповнити "обмінний фонд" та видати викрадених за нібито українських полонених під час заходів до 9 травня.

Першочергово окупанти викрадають колишніх ветеранів АТО та ООС. Зокрема відомо, що у херсонському ізоляторі окупанти утримують понад 300 проукраїнських активістів та ветеранів.

Зауважте У Чечні на війну з Україною відправляють ув'язнених, серед яких – родичі опозиціонерів

Окупанти створили "фільтраційні табори"

Російські окупанти проводять масштабні "фільтраційні" заходи на територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей.

Зокрема відомо про "фільтраційний" табір у селі Велика Лепетиха на Херсонщині. Туди прибули близько 400 російських військовослужбовців у формі росгвардії. Вони затримують чоловіків призовного віку та вивозять їх до окупованого Криму. Усе це спрямовано на "поповнення обмінного фонду".

Головна мета таких дій – "поповнення обмінного фонду". Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участі у бойових діях 2022 року,

– повідомляють у розвідці.

Крім того, не виключений варіант залучення викрадених українців у так званих "парадах перемоги", оскільки є інформація про те, що росіяни спробують видати затриманих українців за військовополонених під час проведення заходів до 9 травня. Такі заходи вже проводили у Донецьку в 2014 році.

У розвідці наголосили, що такі дії росіян – черговий воєнний злочин.

Цікаво – Яковенко про те, яку "перемогу" святкуватиме Путін 9 травня: дивіться відео