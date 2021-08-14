На Говерлі загубився 6-річний хлопчик: рятувальники й військові розгорнули пошуки

На найвищій горі України Говерлі шукають 6-річну дитину. Хлопчик відстав від туристичної групи та заблукав.

Загубився 6-річний Олексій ввечері 14 серпня. Він разом з 5 іншими туристами здіймався на найвищу вершину України.

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Як хлопчик загубився на Говерлі

Люди рухалися зеленим маршрутом на гору Говерла. Біля селища Ворохта хлопчик відстав від групи та заблукав. Відтак у районі Говерли оголосили "Збір-Аварія" пошуково-рятувального відділення.

Для пошуку хлопчика створили 5 пошукових груп, до складу яких входять рятувальники Прикарпаття, Закарпаття та військовослужбовці. Всього залучили 30 осіб та 4 одиниці техніки. Пошуки дитини станом на 22 годину 14 серпня тривають.

На Говерлі шукають 6-річного хлопчика: дивіться відео