Хотів догнати старшого брата, – мама зниклого на Говерлі 6-річного хлопчика

На Прикарпатті 2 доби шукали 6-річного хлопчика, який заблукав у горах. Дитина з 3 родичами й ще 2 дітьми піднімалася на Говерлу. У певний момент сім'я зрозуміла, що Олексій зник.

За словами мами хлопчика, під час підйому стежка була переповнена, багато людей. Хлопчик майже весь час був поруч.

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"Бабуся час від часу кликала дитину, він вертався, потім знову підбігав, хотів догнати старшого брата", – розповіла мама.

Пошуки хлопчика

Спершу рідні шукали дитину самі. Близько 19:00 зателефонували до рятувальників. У перший день хлопчика знайти не вдалося, тож на наступний ранок посилили пошуки. Залучили більше 200 людей:

рятувальників;

військових;

кінологів з собаками;

техніку;

волонтерів;

місцевих мешканців.

"У нас є система GPS-навігації, на ній будуємо зони пошуку. Ставимо завдання пошуковій групі, яка за допомогою трекерів і спеціальних планшетів здійснює обстеження визначених територій. Ми плануємо розширити зону пошуку", – розповів начальник управління реагування на надзвичайні ситуації Тарас Коскодан.

Близько 20 години 15 серпня на фейсбук-сторінці ДСНС повідомили, що знайшли хлопчика. Дитина жива, деталі наразі не розголошують.

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Туристка бачила схожу дитину

Інформацію про зникнення хлопчика з його прикметами оприлюднили. Згодом у поліцію зателефонувала жінка, яка начебто бачила схожу дитину.

"Зранку зателефонувала туристка, яка була на горі Говерла й повідомила, що вчора бачила хлопчика, імовірно, схожого на того, якого зараз розшукують. Сказала, що хлопчик проходив повз їхню групу", – зазначила тимчасово виконуюча обов’язки начальниці сектору комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк.