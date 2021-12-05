"Говорити про сусідство": ватажок бойовиків Пушилін попросив зустрічі з Зеленським

Денис Пушилін, який є ватажком бойовиків і отримав партквиток "Єдиної Росії", заговорив про "необхідність діалогу" з Володимиром Зеленським.

Про це він розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Він сказав, про що хоче говорити.

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І не лише з Пушиліним

Ватажок бойовиків заявив, що "Зеленському у будь-якому разі варто було б сісти і говорити про сусідство". Пушилін хоче, аби Зеленський говорив не лише з ним, але й з іншим ватажком – Леонідом Пасічником.

Партквиток "Єдиної Росії" отримали і Пушилін, і Пасічник 4 грудня у Росії.

Таку цинічну заяву Пушилін зробив практично після з'їзду партії.

Україна не веде діалогу з бойовиками

Володимир Путін уникає переговорів із Володимиром Зеленським. Натомість підштовхує до розмови з псевдореспубліками. Мовляв, це Росії не стосується.

Мовляв, це Росії не стосується. Водночас Київ не ведеться на провокації. Позиція української сторони тверда у тому, що бойовики керовані Кремлем.

Один з випадків, коли Україну змушували говорити з бойовиками, траплявся у Тристоронній контактній групі. Туди долучали терористку Майю Пирогову, але Україна скасувала діалог та поставила ультиматут, аби її виключили.

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