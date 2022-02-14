"Говоритимуть про актуальні питання": на базі РНБО відбудеться засідання за участю Шмигаля

На 14 лютого запланована зустріч керівництва парламенту з представниками виконавчої влади. Відбудеться це все на базі РНБО.

Про це ексклюзивно у коментарі 24 каналу розповів нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура.

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Як пояснив нардеп, засідання було ініційоване секретарем РНБО Олексієм Даніловим та відбудеться на базі Ради нацбезпеки та оборони. Качура також поспішив спростувати інформацію про нібито засідання РНБО, заплановане на 16:00 14 лютого.

Немає ніякого засідання РНБО у Раді. Це просто зустріч керівництва парламенту, голів фракції, деяких комітетів з керівництвом виконавчої влади,

– пояснив нардеп.

Він додав, що на засіданні буде присутній прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами Олександра Качури, на засіданні обговорюватимуть актуальні на сьогодні питання. Ймовірно мовиться про можливий наступ Росії на Україну. Однак більше подробиць нардеп не розкрив.

Що відомо про загрозу російського вторгнення З кінця жовтня Росія З кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів . Західні ЗМІ говорять про реальну загрозу та навіть називають дату вторгнення Росії в Україну. Зараз найпоширенішою версією є те, що Росія почне ескалацію нібито 16 лютого. Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи. Вони активно підтримують Україну, постачаючи зброю та надаючи військову допомогу.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Зауважимо, що нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, який раніше казав, що засідання РНБО відбудеться о 16:00, оприлюднив новий графік Верховної Ради на 14 лютого:

об 11:00 засідання Погоджувальної Ради;

о 16:00 зустріч глав фракцій, комітетів із силовиками у РНБО;

о 19:00 засідання фракції "Слуга народу" із начебто президентом.

Ось після останніх двох подій може і будуть якісь зміни. А поки що працюємо у штатному режимі,

– написав Железняк.

Додамо, що Качура на питання про те, чи відбудеться 14 лютого засідання "слуг" з Володимиром Зеленським, не зміг відповісти на це питання, посилаючись на внутрішню інформацію.

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