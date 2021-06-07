Росія – дуже агресивна, обговорять санкції, – Кравчук про зустріч Байдена з Путіним

Леонід Кравчук вважає, що на зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним у Женеві торкнуться питання санкцій. Все через агресію Росії та недотриманням норм права.

За словами першого Президента України, на зустрічі обговорюватимуть комплекс питань. Головна мета – змусити Росію виконувати норми міжнародного права.

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"Одне з них (питань – 24 канал), як і позначав сам президент Байден, полягає в тому, щоб створити для Росії такі умови відносин зі США та Європою, такі принципи відносин, які б змусили Росію виконувати норми міжнародного права", – запевнив Кравчук.

Він пояснив, що Росія абсолютно не зважає на норми. Зокрема, втручається у вибори в різних країнах та отруює людей – мовиться, зокрема, про опозиціонера Олексія Навального.

Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано 20 серпня 2020 року під час перельоту з Томська в Москву. Він перебував у глибокій комі. На щастя, опозиціонера вдалося врятувати німецьким медикам. Згодом експертиза показала, що його отруїли "Новачком".

"Росія поводиться дуже агресивно і не зважає на норми та правила, які встановлені в цивілізованому світі", – підсумував Кравчук.

Чи пригрозить Байден Путіну

Кравчук вважає, що президент США може залякати очільника Кремля розширенням і посиленням санкцій. Це може статись у разі, якщо Росія не повернеться до цивілізованого поля міжнародних відносин.

Думаю, що Байден обов'язково це питання поставить перед Путіним і скаже йому приблизно так: якщо Росія не виконуватиме міжнародні норми, до неї будуть застосовуватися відповідні заходи впливу,

– сказав перший президент.

Також, на його думку, говоритимуть і про гарячі точки, які є за межами України. Зокрема, про Близький Схід та інші регіони, де тривають серйозні конфлікти.