Говорять про ширші гарантії безпеки: в Парижі Зеленський зустрічається з "Коаліцією охочих"
Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Франції. Він візьме особисту участь у засіданні "Коаліції охочих". Крім того запланована зустріч із французьким лідером Еммануелем Макроном та обід з представниками США.
Про те, як триває зустріч лідерів та які заяви від них лунають, читайте в матеріалі 24 Каналу.
Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня: головні заяви
Начальники Генштабів зустрілися в Парижі
Про що йтиме мова на зустрічі?
Представники США також вже прибули до Єлисейського палацу, щоб взяти участь у засіданні партнерів.
Країни-члени "Коаліції охочих" також направили до Парижа начальників Генштабів.
Серед учасників перемовин – головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Найтон, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов і командувач Збройними силами США в Європі Алексус Грінкевич. Командувачі з інших країн також присутні, але в онлайн-форматі. У центрі уваги розмови є гарантії безпеки для України та кроки для їхньої реалізації.
Лідери "Коаліції охочих" обговорять розміщення іноземних військ в Україні після закінчення війни, що мають підтримати США. Партнери планують домовитися про ширші гарантії безпеки, які будуть юридично затверджені й стануть обов'язковими.
Зеленський прибув до Парижа на зустріч з лідерами "Коаліції охочих". Очікуються також візити Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.