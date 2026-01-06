Говорять про ширші гарантії безпеки: в Парижі Зеленський зустрічається з "Коаліцією охочих"

Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Франції. Він візьме особисту участь у засіданні "Коаліції охочих". Крім того запланована зустріч із французьким лідером Еммануелем Макроном та обід з представниками США.

Про те, як триває зустріч лідерів та які заяви від них лунають, читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Перший саміт "коаліції охочих"у 2026 році: ЗМІ дізнались, що обговорять лідери

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі 6 січня: головні заяви