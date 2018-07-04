Гойдалка відносин: як змінювалось ставлення США до України впродовж 26-ти років

4 липня у США святкують День Незалежності. Це свято американці відзначають уже 242-й раз. Аби здобути самостійність, країні довелося повоювати з Британською імперією. Певною мірою шлях України до незалежності від Росії нагадує цю боротьбу. І зараз Вашингтон намагається підтримати Київ у ній. Але не завжди ефективно.

Нас розділяє Атлантичний океан, різність мов, культурних традиції та історичного шляху. А об'єднує прагнення до свободи, любов до Батьківщини і складний шлях до незалежності.

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Офіційні стосунки між Україною і США почалися лише 26 років тому. І увесь цей час відносини Києва і Вашингтона складалися непросто. На початку 90-х, коли запахло розвалом Союзу, у Білому домі обережно підтримували Кремль, а не республіки, які прагнули незалежності від Москви.

США закликають обрати між підтримкою президента Горбачова і підтримкою лідерів радянських республік, які виступають за незалежність. Я вважаю, що це неправильно. Ми будемо підтримувати якомога міцніші зв’язки з урядом президента Горбачова,

– заявив тодішній президент США Джордж Буш.

Таку заяву тогочасний президент США Джордж Буш зробив у столиці України в 1991 році за кілька місяців до референдуму про незалежність. Його наступник – Білл Клінтон від обережних порад перейшов до наполегливих рекомендацій. Зокрема, українську владу він фактично змусив відмовитися від ядерної зброї і підписати Будапештський меморандум. Росія, США і Великобританія, в разі загрози, обіцяли стати за нас горою.

Вони сказали: "Якщо ви не виконаєте завдання вивести боєголовки з України, почнеться не просто тиск, а блокада України",

– розповів президент України 1991-1994 рр. Леонід Кравчук.

За кілька років, українці зрозуміли, що дарма піддалися тиску Білого дому. А в 2014 році, коли Росія пішла на нас війною, стало ясно, що ми припустилися фатальної помилки. США, як гарант Будапештського меморандуму, знову обрали обережність у своїй зовнішній політиці. І хоч запровадили санкції проти росіян, проте летальну зброю надавати не поспішали. Тоді ж американська адміністрація відмовила Україні у наданні статусу особливого партнера поза НАТО.

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Проте адміністрація Обами розщедрилася нелетальною зброєю. Усілякими оптичними приладами, сигнальними системами та навіть пайками Україну обдаровували часто. Крім того, США надіслали в Україну військових інструкторів для навчання українських солдатів. А ще Вашингтон дав грошей для проведення реформ, з них 15 мільйонів доларів – на організацію патрульної служби в Україні.

Наступник Обами – Дональд Трамп – поки взагалі не визначився з пріоритетами. Він обіцяє покращувати діалог з Москвою і береться повертати Росію до G8. А між тим запроваджує нові санкції проти оточення Путіна і надає Україні "Джавеліни".

З приходом Адміністрації Дональда Трампа очевидним стало, що його Адміністрація ставить на перше місце інтереси Сполучених Штатів, і Дональд Трамп сам заявив, що він не буде поліцейським світу,

– зазначив міжнародний оглядач "Голосу Америки" Руслан Петричка.

Трамп – бізнесмен, і для нього важливо вивести американську економіку на новий рівень, вважає експерт Руслан Петричка. На його думку, Київ має виходити за політичні рамки відносин і шукати сфери економічного співробтинцтва, які б були цікаві Вашингтону.

Дональд Трамп шукає тих партнерів у світі, які могли би бути взаємовигідними партнерами для Сполучених Штатів. Щоб не допомагати грошима, не відволікати ресурси, не іти проти інтересів Сполучених Штатів, а навпаки завжди бути цікавими Сполученим Штатам. Завдання України – показати, у чому ця країна може бути цікавою для США,

– переконаний Петричка.

Після святкувань Дня Незалежності на Батьківщині Дональд Трамп планує податись до Європи на саміт НАТО. У ньому візьме участь і наш президент Петро Порошенко. Але переговорів між двома лідерами у Брюсселі не заплановано. Натомість у Трампа запланована зустріч з Путіним у Гельсінки 16-ого липня. До чого домовляться ці непередбачувані чоловіки і як вплинуть ці переговори на стосунки США і України, поки ніхто не береться передбачати.