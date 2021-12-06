Те, що зараз відбувається в Китаї, дуже нагадує те, що відбулося в 90-х в Японії. Так, Японія у 2021 році все ще не відновилася від кризи, яка тривала майже 10 років у 90-х роках. І починалося, як це часто буває, з бульбашки на ринку нерухомості.

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Ще кілька китайських девелоперів вже не платять, а борги накопичуються. При цьому комуністичний уряд Китаю в радянських традиціях починає тиснути "на спекулянтів", ще більше погіршуючи фінансове становище компаній.

Тому вони заморожують будівництва, а значить купують менше сировинних матеріалів, а значить сировина різко падає в ціні. Наприклад, ціни на метал вже впали з жовтня на 30 – 35%! І тягнуть далі за собою все інше. А Китай споживає до третини всіх сировинних матеріалів світу!

Ще гірше при цьому – наявність у світі великої кількості грошей значно погіршує ситуацію.

А Україна, нагадаю, і далі експортує переважно сировинні матеріали. І на металі вже це почало відбиватися. Зернові та олійні теж почали дешевшати вже.

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Чи є шанс у Китая (читай – у світової економіки) врятуватися?

Я особисто думаю, що є, але це буде дуже складно. Тому, на мій погляд, криза вже почалася, хочемо ми цього чи ні. Бачите – й біткойни вже розпродують, і акції в США теж – ринки вже пішли різко вниз. Тому робіть висновки, не чекаючи, поки про це всі напишуть. Бо тоді вже точно буде пізно.