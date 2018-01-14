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ГПУ не може розслідувати "злив" інформації Al Jazeera щодо конфіскації 1,5 мільярда доларів "грошей Януковича"

23:52, 14 січня 1035 Читать новость на русском
Сергій Горбатюк
Сергій Горбатюк

Рішення Краматорського міського суду про конфіскацію 1,5 мільярда доларів так званих "грошей Януковича" було засекречено Генпрокуратурою. Однак журналістам телеканалу Al Jazeera вдалося отримати ці засекречені дані. Попри це, ГПУ не може почати розслідування за фактом витоку інформації.

Таку заяву зробив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає "Українська правда".

"На сьогоднішній день – з 20 листопада – слідчі ГПУ втратили повноваження реєструвати будь-які провадження, і Верховна Рада не воліє їх продовжувати. Відповідно, Генпрокуратура не може зареєструвати провадження за цим фактом", – зазначив Горбатюк.

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Він зазначив, що особисто йому нічого не відомо про те, яким чином рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" було засекречено, скільки людей мали доступ до нього і яким чином відбувся витік інформації закордонним ЗМІ.

Горбатюк уточнив, що фактами витоку інформації має займатися поліція або Служба безпеки України.

Нагадаємо, раніше видання Al Jazeera повідомляло, що олігарх-утікач Сергій Курченко продав Онищенку і Фуксу частини незаконних активів колишнього президента Януковича і його оточення. У контракті, зокрема, вказано, що підприємці виплатять 30 мільйонів у формі готівки і приватного літака за компанію Quickpace Limited. На рахунках компанії були 160 мільйонів доларів заморожених активів екс-президента Віктора Януковича.

Онищенко одразу відхрестився від прав на "гроші Януковича", куплених у Курченка, а згодом подав до суду на Al Jazeera на суму 20 мільйонів доларів через оприлюднене розслідування.

Теги: Новини України Новини політики ГПУ Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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