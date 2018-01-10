Онищенко подасть в суд на Al Jazeera на 20 мільйонів доларів через розслідування про "гроші Януковича"

Український депутат-втікач Олександр Онищенко заявив, що подасть в суд на телеканал Al Jazeera через матеріал про те, що він нібито причетний до виведення незаконних активів в сумі 1,5 мільярда доларів – так званих "грошей Януковича".

Нагадаємо, видання Al Jazeera опублікувало розслідування про те, що опальні українські олігархи Олександр Онищенко, Павло Фукс і Сергій Курченко взяли участь в угоді щодо незаконних активів на суму у 1,5 мільярда доларів.

Читайте також: За посередництва компанії Гонтаревої Янукович вивів з України мільярди, – Al Jazeera

На своїй сторінці у Facebook Онищенко заперечив, що має відношення до «грошей Януковича». Відтак заявив що має "судовий позов на компанію Al Jazeera на 20 мільйонів доларів – за брехливу інформацію, подану в сюжеті, та нанесенні репутаційного збитку".

Він також зазначив, що зразок договору між ним та Фуксом, які опублікувала Al Jazeera, ніким не підписаний.

"Журналісти приїжджали до мене кожні три місяці, вели світські бесіди про спорт, про корупцію в Україні, а в сюжеті "нарізали" те, що зручно було по контексту. Вони самі ж в сюжеті зізнаються, що маніпулювали і обвели мене навколо пальця", – заявив Олександр Онищенко.

Олігарх також заявив, що хоче побачити від керівника САП Назара Холодницького ордер на арешт його приватного літака, який нібито був арештований.