ГПУ знову звернулася до Зеленського через скандальні заяви Мендель про ЗСУ

Слідчий Генеральної прокуратури направив повторний запит до Офісу Президента. Знову вимагають спростувати чи підтвердити публічні висловлювання речниці Володимира Зеленського про те, що ЗСУ допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на Донбасі.

Мовиться про ситуацію, яка сталася 6 червня в прямому ефірі на телеканалі "1+1", пише пресслужба Генпрокуратури в Facebook.

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Слідчий ГПУ направив повторний запит, оскільки на попередній від Офісу Президента отримав відмову. Також у ГПУ повідомляють, що наразі кримінальні провадження за заявами Мендель не починалися.

Зазначимо, прес-секретарка Президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель таки приходила на допит у Генеральну прокуратуру. Але відмовилася давати свідчення начебто через ймовірну політизованість цієї процедури. Саме тому запит скерували в Офіс Президента.

Через які слова Мендель виклали на допит?

6 червня 2019 року у прямому ефірі телеканалу "1+1" Мендель сказала, що існують випадки, коли українські військові відповідають на провокації бойовиків і при цьому стріляють у цивільні об'єкти. А це може бути причиною загибелі мирних мешканців.

Дуже часто наші військові піддаються на провокації. Коли (бойовики – 24 канал) стріляють з житлового будинку, школи, садочка, будь-якого місця, де знаходяться цивільні люди. І після цього починається обстріл (у відповідь – 24 канал) цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, українці. Власне, мовиться про те, щоб не піддаватися на провокації,

– говорила Мендель у програмі "Право на владу".

У той час, як в Росії розслідують понад 230 кримінальних справ стосовно бійців ЗСУ і добровольчих батальйонів за нібито обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, і у той час, як Україна спростувала ці звинувачення та подала відповідні матеріали до Міжнародного кримінального суду, подібні заяви Мендель щонайменше може використовувати Росія у інформаційній війні проти України. Такою є позиція Генпрокуратури.

Як Мендель стала прес-секретаркою президента?30 квітня 2019 року Зеленський оголосив конкурс на посаду прес-секретаря президента України.



У своєму відеозверненні він назвав кілька вимог до охочих взяти участь: знання щонайменше трьох мов (українська та англійська – обов’язкові), досвід у сфері журналістики та готовність працювати 24/7. За такими вимогами команда Зеленського відібрала 100 кандидатів, з яких після низки тестів залишилося троє фіналістів.



Після особистого спілкування з президентом та працівниками АП, а також фінального іспиту у формі імпровізованої прес-конференції 3 червня Володимир Зеленський призначив журналістку Юлію Мендель своєю прес-секретаркою.



Детальну біографію Юлії Мендель читайте у матеріалі 24 каналу.