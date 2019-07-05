Запит ГПУ щодо висловлювань Мендель про військових Офіс Президента повернув без розгляду

ГПУ 3 липня скерувала запит до Офісу Президента щодо висловлювань прес-секретаря президента Юлії Мендель про обстріли цивільних об'єктів українськими військовими. У Офісі вирішили, що прокуратура такий запит надсилати не має права, і не розглядали його.

"Генеральна прокуратура України не мала законних підстав вимагати від Офісу Президента спростування чи підтвердження публічних заяв прес-секретаря Глави держави", – повідомило офіційне інтернет-представництво президента України.

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Чому ОП не розглядав запит Генпрокуратури?

Порядок отримання документів закріплений у главі 15 Кримінально-процесуального кодексу України "Тимчасовий доступ до речей і документів". Стаття 159 КПК встановлює, що такий доступ можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

У зв'язку з цим лист і запит, які надійшли до Офісу Президента, повернуто Генпрокуратурі без розгляду,

– наголосили у прес-службі президента.

ГПУ ж у запиті посилається на статтю 93 КПК України як законну підставу для збору доказів. Офіс Президента таке посилання вважає хибним.

Юлія Мендель прийшла на допит до ГПУ, але відмовилася свідчити. Тому прокурори скерували 3 липня 2019 року до Офісу Президента запит з проханням уточнити:



– Висловлювалася Юлія Мендель як офіційна особа чи озвучила свою особисту позицію?

– Звідки у Юлії Мендель інформація про те, що українські військовослужбовці "допускають обстріли цивільних об'єктів" ?

Чому Мендель виклали на допит? 6 червня 2019 року у прямому ефірі телеканалу "1+1" Мендель сказала, що існують випадки, коли українські військові відповідають на провокації бойовиків і при цьому стріляють у цивільні об'єкти. А це може бути причиною загибелі мирних мешканців.



У Росії розслідують понад 230 кримінальних справ стосовно бійців ЗСУ і добровольчих батальйонів за нібито обстріли об'єктів цивільної інфраструктури. Україна спростувала ці звинувачення та подала відповідні матеріали до Міжнародного кримінального суду. На цьому тлі такі заяви Мендель Росія може використовувати в інформаційній війні проти України – кажуть у ГПУ.