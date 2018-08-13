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Гра DOOM Eternal: перші деталі та трейлер шутера

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Гра DOOM Eternal: перші деталі та трейлер шутера
Гра DOOM Eternal: перші деталі та трейлер шутера / Generación Nintendo

В рамках турніру QuakeCon 2018 компанії Bethesda Softworks та id Software представили перший геймплейний ролик гри DOOM Eternal. Виглядає він саме так, як і належить спадкоємцю культового шутера: океани крові, море насильства, майже нескінченні натовпи ворогів – і самотній воїн, який приготував для них валізу набоїв.

Про це повідомляє Gamespot.

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З моменту офіційного анонсу сиквела DOOM пройшло два місяці, і весь цей час фанати знемагали від передчуття. Bethesda на Е3 2018 дійсно зуміла заінтригувати публіку, і тепер настав час підкріпити обіцянки не тільки словом, а й ділом. На щастя, з цим у компанії ніяких проблем немає: обіцяли більше монстрів – їх стільки, що ніякої вогнепальної зброї не вистачить і доведеться орудувати кулаками та вірною бензопилою. Герой і раніше здавався крутим – тепер він ще сильніше, і його лютості позаздрять самі монстри з пекла, плюс у нього новий арсенал.

Перший геймплейний трейлер гри DOOM Eternal – дивіться відео

 

Словом, всі атрибути культової серії на місці: це все ще той самий брутальний, кривавий і запаморочливий бойовик, який обожнюють геймери по всьому світу.

Другий геймплейний трейлер гри DOOM Eternal – дивіться відео

 

На жаль, про дату виходу DOOM Eternal та системні вимоги гри наразі нічого не відомо. Видавництво має намір тримати геймерів в невіданні: всі деталі релізу про дату виходу на PC, PlayStation 4, Xbox One і Nintendo Switch обіцяють розповісти трохи пізніше.

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Теги: Техно Інтернет Ігри
Джерело: 24 Канал
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