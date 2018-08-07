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Гра Football Manager 2019 вийде вже восени: системні вимоги та трейлер

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Football Manager 2019: системні вимоги та трейлер
Football Manager 2019: системні вимоги та трейлер / Скріншот з відео

Видавництво SEGA оголосило дату релізу економічного симулятора Football Manager 2019 від студії Sports Interactive. Варто відзначити, що гра побачить світ вже 2 листопада цього року на PC.

Про це повідомляє DSOGaming.

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Вперше з 2005 року на обкладинці Football Manager ми не побачимо звичну фігуру "менеджера" в костюмі з краваткою. Цього разу коробку з грою прикрасить арт, який демонструє вихід спортсменів на поле з підтрибунних приміщень. Розробники вирішили взяти курс на реалізм того, що відбувається.

В FM 2019 будуть доступні команди 26 ліцензованих футбольних ліг з 11 країн і багато окремих клубів, а також дебютують німецькі Bundesliga і Bundesliga 2. Крім графічних змін, додаткових чемпіонатів і клубів, автори обіцяють "безліч нових і поліпшених функцій".

Мінімальні системні вимоги Football Manager 2019:

  1. Операційна система: Windows 7 (SP1), 8 / 8.1 / 10 (1803 / April 2018 Update)  – 64-bit або 32-bit
  2. Процесор: Intel Pentium 4 / Intel Core / AMD Athlon – 2,2 ГГц +
  3. Оперативна пам'ять: 2 ГБ
  4. Вільне місце на жорсткому диску: 7 ГБ HDD
  5. Відеокарта: Intel GMA X4500 / NVIDIA GeForce 9600M GT з 256MB пам'яті
  6. Версія DirectX: 9.0c

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Крім того, 2 листопада в продажу з'явиться Football Manager 2019 Mobile для смартфонів і планшетів на Android та iOS. В цей же день вийде і Football Manager 2019 Touch для мобільних платформ і РС.

Трейлер гри Football Manager 2019 – дивіться відео

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Теги: Футбол Техно Ігри Інтернет
Джерело: 24 Канал
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