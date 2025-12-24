Не еліта і не "чмобіки": у ЗСУ відповіли, хто саме воює в Грабовському

Останнім часом окупанти активізувалися на Сумщині. Російські війська змогли закріпитися в південній частині прикордонного села Грабовське. Там перебуває приблизно сотня загарбників.

Це не елітні підрозділи та не щойно мобілізовані новачки без бойового досвіду. Відповідну заяву в етері телемарафону зробив речник Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

Актуально У Грабовському на Сумщині тривають бої, туди зайшли близько 100 росіян, – ЗСУ

Яка ситуація у Грабовському?

Як розповів Трегубов, бої тривають постійно, але росіянам не вдається просунутися далі. Кількість загарбників коливається в межах сотні, вони регулярно перетинають кордон пішки, переміщаючись між Україною та Росії.

Вони, на жаль, закріпилися у південній частині населеного пункту і їх присутність там зберігається,

– зауважив він.

Водночас у ЗСУ уточнюють, що це не "еліта" російської армії, а звичайні мотострільці з типової бригади – контрактники з регіонів, які пішли на службу заради грошей, пройшовши базову підготовку.

Це не люди для яких війна є професійним заробітком, це не якісь супер-пупер бійці, які бачили Сірію, Лівію, але це і не "чмобіки", яких вчора в бій відправили та вони не знають з якої сторони автомат стріляє,

– пояснив речник.

Особливо дивною виглядає поведінка окупантів. За словами Трегубова, ситуація загалом типова для прикордоння, але росіяни провели незвичайну операцію. Йдеться про викрадення місцевих жителів.

Речник зазначив, що "був захід з фактичним викраденням людей в ясир, були спроби тиску на декількох напрямках навіть не зовсім сусідніх", але без масованості й раптовості.

Ситуація на фронті Сумщини: дивіться карту DeepState

За словами Трегубова, поки що це не виглядає як підготовка до великого наступу. Немає ознак, що окупанти намагаються відвернути увагу Сил оборони від інших ділянок. Ймовірніше, це локальна акція, спрямована на інформаційний чи політичний ефект.

Яка передісторія?